Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vor Polizei geflüchtet

Friedrichroda/Waltershausen / LK Gotha (ots)

Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr ereignete sich eine polizeiliche Verfolgungsfahrt von einem schwarzen BMW 3er - Reihe. Der Fahrzeugführer gab bereits in der Ortslage Friedrichroda bei Erblicken des Streifenwagens Gas und versuchte den Streifenwagen abzuhängen. Die Funkstreife verfolgte den flüchtigen BMW von Friedrichroda aus über die B88 an Bad Tabarz und Langenhain vorbei in Richtung Autobahn. Schlussendlich verloren sie das Fahrzeug in der Ortslage Laucha. Der BMW-Fahrer überholte in riskanter Art und Weise andere Verkehrsteilnehmer vor Bergkuppen, Kurven und anderen unübersichtlichen Stellen mit Geschwindigkeiten jenseits von 160 km/h, so dass die Streife Mühe hatte dem Fahrzeug gefahrlos zu folgen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte kurz nach Mitternacht das Fahrzeug schließlich gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Führerschein des 22jährigen Fahrers wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche von dem BMW zur fraglichen Zeit überholt und gegebenenfalls durch das Überholmanöver gefährdet wurden. Gesucht werden auch Zeugen, welche sich im Gegenverkehr befanden oder als Fußgänger unterwegs waren und sich ebenfalls einer Gefahr ausgesetzt sahen. Az. 129433/23 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell