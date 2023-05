LPI-GTH: Versuch der Kontrolle zu entziehen- Zeugensuche

Gotha (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein Gelände in der Rudloffstraße. Der oder die Täter drangen in der weiteren Folge in mehrere dort befindliche Wohnanhänger ein und entwendeten unter anderem Bargeld. Der Beuteschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Tat ereignete sich gestern, zwischen 11.00 Uhr und 21.30 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt ...

