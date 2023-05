LPI-GTH: Zeugensuche nach Körperverletzung

Ilmenau (ots) - Ein 24-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwochabend den Kreisverkehr in der Unterpörlitzer Straße und wollte diesen in Richtung Ratsteichstraße wieder verlassen. Hierbei verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Kraftrad und kam zu Fall. Dabei verletzte sich der 24-Jährige leicht und musste medizinisch versorgt werden. Am Motorrad entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

