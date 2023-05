Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kratzer an Pkw

Hörselberg-Hainich - Behringen (ots)

Der Besitzer eines grauen Pkw der Marke Ford parkte sein Fahrzeug am vergangenen Donnerstag zwischen 07:45 Uhr und 14:00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hauptstraße in Behringen ab. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er bedauerlicher Weise mehrere Kratzer auf der Fahrerseite fest. Der entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 500 Euro. Wer Angaben zum Verursacher machen kann oder etwas Auffälliges im o.g. Zeitraum beobachtet hat, kann sich unter der Bezugsnummer 128225/2023 bei der Polizei Eisenach unter 03691-261-0 melden. (cw)

