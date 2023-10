Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme: Diebin leistet Widerstand

Hamm-Mitte (ots)

Eine 34 Jahre alte Diebin wurde am Donnerstag, 12. Oktober, am Richard-Matthaei-Platz festgenommen, sie leistete Widerstand gegenüber den Einsatzkräften.

Ein Ladendetektiv bemerkte in einem Bekleidungsgeschäft im Allee-Center gegen 19.30 Uhr den Diebstahl der Frau. Die 34-Jährige ohne festen Wohnsitz flüchtete, woraufhin der Zeuge die Verfolgung aufnahm und die Polizei alarmierte. In einem Gebüsch am Richard-Matthaei-Platz stellte der Ladendetektiv die Diebin fest. Der Aufforderung der Polizei, aus dem Gebüsch herauszukommen, kam sie zunächst nicht nach. Schließlich lief sie dann mit einer angezündeten Zigarette auf einen der Polizisten zu und ging nicht auf die Anweisungen der Einsatzkräfte an. Die Frau wurde zu Boden gebracht, dabei trat sie nach den Beamten und leistete Widerstand. Der 34-Jährigen wurden Handfesseln angelegt, für sie ging es in das Polizeigewahrsam. Die Einsatzkräfte wurden nicht verletzt.

Das vermeintliche Diebesgut in Form von Kleidung befand sich in dem Gebüsch und wurde dem Ladendetektiv übergeben. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell