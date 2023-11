Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erste Bilanz der Polizei zur Halloween-Nacht

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss musste in der Nacht von Dienstag (31.10.), 16 Uhr, auf Mittwoch (01.11.), 06:00 Uhr, zu 45 Einsätzen (2019 als "Vorcoronajahr": 28 Einsätze) ausrücken, die im direkten Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zu Halloween standen.

Herausragende Vorfälle verzeichnet die Einsatzkräfte nicht.

Die Fallzahlen im Überblick:

Sachbeschädigungen: fünf (2019: null) Taschendiebstähle: null (2019: null) Platzverweise: 95 (2019: einen)

Auch in diesem Jahr schlichteten die Beamtinnen und Beamten wieder den einen oder anderen Streit unter Feiernden. Mitunter spielte hierbei auch übermäßiger Alkoholkonsum eine Rolle. Erfreulicherweise mussten nur fünf Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen werden (2019: acht). Bei den Auseinandersetzungen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise niemand schwerer verletzt. In diesem Jahr mussten die Ordnungshüter keine Person in Gewahrsam nehmen. 2019 war es eine Ingewahrsamnahme.

Erfreulicherweise wurde bei den Einsätzen keine unserer Beamtinnen und Beamten verletzt.

Insgesamt zieht die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss ein positives Fazit zur Halloween-Nacht und dankt allen Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihr verantwortungsbewusstes Verhalten zu einem sicheren und friedlichen Verlauf beigetragen haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell