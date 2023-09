Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Leichtkraftrad rollt auf LKW auf

Fulda (ots)

Am Freitag, dem 22.09.2023, ereignete sich um 13:00 Uhr auf der B 27 zwischen Bronnzell und Eichenzell ein Auffahrunfall, bei welchem sich der 18-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Yamaha leicht verletzte. Der Zweiradfahrer erkannte zu spät, dass der 24-jährige Fahrer eines LKW Mercedes aufgrund einer voraus liegenden Baustelle sein Fahrzeug abbremsen musste, fuhr auf und kam zu Fall. Dabei zog er sich Schürfwunden zu und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 1100 EUR.

