Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht im Baustellenbereich der Leipziger Straße

Fulda (ots)

Ein 40-jähriger Skoda Fahrer aus Fulda und der bis dato unbekannte Fahrzeugführer eines weißen LKW Sattelzuges mit "A" Kennzeichnung am Auflieger befuhren in genannter Reihenfolge die Leipziger Str. stadteinwärts. In Höhe der Jet Tankstelle befindet sich derzeit eine Baustelle. Die Fahrbahn verjüngt sich vor der Baustelle von zwei auf einen Fahrstreifen. In diesem Bereich hielt der Künzeller Fahrer verkehrsbedingt an und stand seitlich rechts versetzt vor dem LKW. Vermutlich übersah der LKW-Fahrer den vor ihm wartenden PKW Skoda als der Verkehr wieder ins Rollen kam. Der LKW fuhr auf das Heck des Skoda auf und schob ihn zur Seite. Dabei entstanden Lackschäden an der hinteren Stoßstange des Skoda. Der Schaden wird auf 3000 EUR geschätzt. Der LKW-Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zwar wollte der Skoda Fahrer noch die Verfolgung aufnehmen, konnte aber zu dem in Richtung Weimarer Tunnel fahrenden LKW nicht mehr aufschließen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Fuldaer Polizei unter der Telefonnummer 0661-1050 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell