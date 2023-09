Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ebersburg - Weyhers (ots)

Am Freitag (22.09.), gegen 20 Uhr, ereignete sich in der Burgstraße in Ebersburg / Ortsteil Weyhers, ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein unbesetzter Lkw rollte, vermutlich wegen eines technischen Defektes, den Hang des Georgsweges in Richtung Burgstraße hinab. Hierbei touchierte der Lkw zunächst ein Metallgeländer, rollte dann quer über die Burgstraße und kollidierte letztendlich mit der Hauswand eines Wohnhauses, wo er zum Stehen kam. Weiterhin wurde auf dem Parkplatz des Wohnhauses ein Pkw Audi beschädigt, der mit vier Personen besetzt war, die aber nicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden an dem Wohnhaus und an den Fahrzeugen in Höhe von circa 28.000 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall auch sonst niemand verletzt.

Gefertigt: Helgert, PHK, Polizeistation Fulda

