Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Mehrfamilienhaus in Fulda, Leipziger Straße

Fulda (ots)

Gegen 01.20 Uhr kam es in der vergangenen Nacht zum Ausbruch eines Brandes in einer Erdgeschosswohnung in der Leipziger Straße in Fulda. Durch Anwohner wurde der Brand einer Wohnung des Mehrfamilienhauses bemerkt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung flüchteten die Anwohner aus dem Haus oder suchten zunächst höhere Stockwerke auf. Von hier aus konnten sie durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Ein Bewohner verletzte sich beim Sprung aus einem Fenster im 1. Geschoss des Gebäudes. Insgesamt wurden 12 Personen, überwiegend durch Rauchgase verletzt, 8 Personen wurden in den umliegenden Krankenhäusern ärztlich versorgt. Bei dem Einsatz kamen zahlreiche Rettungskräfte zum Einsatz. Die Feuerwehr war mit 37 Einsatzkräften vor Ort und es wurden insgesamt 12 Rettungswagen eingesetzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 EUR geschätzt.

Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei.

Hubertus Kümpel

Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell