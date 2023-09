POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht auf dem Mitarbeiterparkplatz der Mediana Seniorenresidenz in Hünfeld Am Donnerstag, den 21. September um 04:50 Uhr parkte der Geschädigte seinen weißen Skoda Rapid vorwärts auf dem Mitarbeiterparkplatz der Mediana Seniorenresidenz am Niedertor in Hünfeld ab. Bei der Rückkehr am Fahrzeug gegen 13:40 Uhr, stellte er fest, dass sein Skoda im Bereich der linken hinteren Tür durch ein ...

