Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zu Fuß über die Grenze nach Görlitz gelangt oder in Kodersdorf abgesetzt

Görlitz, Gemeinde Kodersdorf (ots)

Am gestrigen Montag sind ein Mann aus Afghanistan, ein Mann aus Algerien, zwei Männer aus Syrien sowie drei aus Bangladesch von Streifen der Bundespolizei ergriffen worden. Nachweislich gelangten die Migranten über die Stadt- bzw. Altstadtbrücke nach Görlitz. Elf Männer und eine Frau aus der Türkei wurden dagegen am Nachmittag in Kodersdorf von unbekannten Schleusern abgesetzt. Die Gruppe kam in Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell