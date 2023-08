BPOLI LUD: Migranten in Görlitz und Deschka in Gewahrsam genommen

Görlitz, Gemeinden Neißeaue und Krauschwitz (ots) - In der Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf vom 04. August 2023 wurde über vier Türken berichtet, die am Freitagmorgen in Niesky aufgegriffen wurden. Gemeinde Neißeaue - Bei diesem Aufgriff blieb es schließlich nicht. Am Freitagnachmittag trafen Einsatzkräfte in der Gemeinde Neißeaue auf ...

mehr