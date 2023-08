Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Am Freitag und am Samstag unerlaubt nach Deutschland eingereist

Görlitz, Gemeinden Neißeaue und Krauschwitz (ots)

In der Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf vom 04. August 2023 wurde über vier Türken berichtet, die am Freitagmorgen in Niesky aufgegriffen wurden.

Gemeinde Neißeaue - Bei diesem Aufgriff blieb es schließlich nicht. Am Freitagnachmittag trafen Einsatzkräfte in der Gemeinde Neißeaue auf zwei Gruppen von unerlaubt eingereisten Ausländern. In einem Waldstück bei Zentendorf handelte es sich um neun Afghanen. Die Männer liefen teilweise auf bzw. neben den Bahngleisen in Richtung Horka. Im benachbarten Deschka waren es vier Iraner. Diese hielten sich in der Nähe des Feuerwehrgebäudes auf.

Görlitz - Am Samstag wurden an vier verschiedenen Orten in der Neißestadt Migranten in Gewahrsam genommen.

Gegen 02.20 Uhr erhielt die Dienststelle den Hinweis, dass ein Migrant durch die Stadt läuft und nach der Polizei verlangt. Der Mann, ein Afghane, ist dann auf der Christoph-Lüders-Straße kontrolliert worden. Anschließend wurde er mitgenommen. Zwei Männer aus der Türkei wurden später kurz nach 07.00 Uhr am Südausgang des Bahnhofes festgestellt. Ungefähr zur gleichen Zeit wurden eine irakische Frau in Begleitung von zwei irakischen Männern am Nikolaigraben sowie zwei Afghanen auf der Rothenburger Straße ergriffen. Zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr stand dann die Stadtbrücke im Fokus der Uniformierten. Zunächst war dort eine siebenköpfige Gruppe beobachtet worden. Die Gruppe bestand aus drei unerlaubt eingereisten Frauen und vier unerlaubt eingereisten Männern aus Syrien. Neben zwei Syrern hatte später eine weitere siebenköpfige Gruppe die Brücke für den unerlaubten Grenzübertritt gewählt. Zu dieser Gruppe gehörten fünf Inder, ein Iraner und ein Afghane. Parallel wurden auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße (Nord) ein Mann aus Afghanistan, einer aus Indien und einer aus Pakistan aufgegriffen.

Gemeinde Krauschwitz - Zuvor waren gegen 03.00 Uhr in Podrosche drei Frauen und drei Männer aus Afghanistan zu Fuß über die Brücke unerlaubt ins Bundesgebiet gelangt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell