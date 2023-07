Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alleinunfall auf Bundesstraße 236

Finnentrop (ots)

Auf der B 236 in Frielentrop hat sich am Samstag (8. Juli) gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten ereignet. Zunächst befuhr ein 20-Jähriger die Bundessstraße in Richtung Finnentrop. Er scherrte mit seinem Auto auf einer langen Gerade leicht nach links aus, um sich einen Überblick über die Verkehrslage zu verschaffen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer am Fahrbahnrand befindlichen Mauer. Durch die Kollision geriet das Auto in Schräglage, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 20-Jährige kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wies starke Beschädigungen auf. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell