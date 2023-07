Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Attendorn (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag (7. Juli) an der Ampelanlage an der Einmündung Biggeweg / Kölner Straße in Ewig ereignet. Dabei zeigte die Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt Rot. Zwei Fahrzeuge warteten bereits vor der Ampel, als eine 28-jährige Autofahrerin langsam an diese heranfuhr und schließlich auch auf das an letzter Stelle wartende Fahrzeug auffuhr. Durch die Kollision wurden die drei beteiligten Autos ineinandergeschoben. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Unfallverursacherin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Eine Blutprobenentnahme folgte. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell