Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 59-Jähriger bei Fahrradunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Unfall eines 59-jährigen Radfahrers hat sich am Donnerstag (6. Juli) gegen 18 Uhr auf einem Forstwirtschaftsweg im Jammertal in Altenhundem ereignet. Dabei befuhr der Radfahrer den Weg talwärts, als er mit dem Vorderreifen in eine ausgewaschene Regenrinne geriet. Dabei verlor er die Kontrolle über das Rad und stürzte. Der 59-Jährige kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

