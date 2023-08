BPOLI LUD: Unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist

Landkreis Görlitz, BAB4 (ots) - Gestern wurde u.a. über Absetzschleusungen in Mühlrose bzw. in Mücka und in diesem Zusammenhang über die Festnahme von zwei tatverdächtigen polnischen Männern berichtet. Das Alter eines Verdächtigen wurde dabei mit 44 angegeben - tatsächlich ist der Mann 38 Jahre alt. Ersten ...

mehr