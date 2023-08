Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Von der Görlitzer Stadtbrücke in die Justizvollzugsanstalt

Görlitz (ots)

Am Mittwochvormittag ging es für einen polnischen Bürger direkt von der Görlitzer Stadtbrücke in die Justizvollzugsanstalt. Als der Mann von Zgorzelec kommend einreisen wollte, überprüfte die Bundespolizei seine Personalien. Dabei kam ans Licht, dass der 56-Jährige im November 2017 wegen Hausfriedensbruchs und im Februar 2019 wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt worden war. Urteilendes Gericht war in beiden Fällen das Amtsgericht Görlitz. Die dabei angeordneten Geldstrafen (im ersten Fall 400,00 Euro, im zweiten Fall 300,00 Euro) blieben bislang offen. Weil dem Verurteilten auch gestern die finanziellen Mittel fehlten, um die Schulden gegenüber der Landesjustizkasse zu begleichen, sitzt er seine Strafen nun ersatzweise ab.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell