BPOLI LUD: Am Dienstag 64 Migranten durch die Bundespolizei festgestellt

Görlitz, Landkreis Görlitz (ots)

Landkreis Görlitz - Am gestrigen Montag, 01. August 2023, stellte die Bundespolizei in verschiedenen Fällen insgesamt 64 Migranten fest.

Zudem wird gegen einen syrischen Mann (29) wegen des Verdachts der Beihilfe zur unerlaubten Einreise, gegen einen anderen syrischen Mann (32) wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ermittelt.

Bei dem 29-Jährigen handelt es sich ersten Erkenntnissen nach um den Onkel eines unbegleiteten minderjährigen Ausländers. Dieser war gegen Mittag einem Hinweis folgend vor der Ausländerbehörde des Görlitzer Landratsamtes im Beisein seines Neffen (12) angetroffen worden. Die genauen Zusammenhänge, also wie der Minderjährige in die Neißestadt gelangte, prüft nun die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf.

Der 32-Jährige wurde am Abend auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst von Beamten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen (GFG) vorläufig festgenommen. Mit seinem in Dresden zugelassenen VAN hatte er offensichtlich einen syrischen Landsmann, dessen Ehefrau sowie das gemeinsame Kind über die Grenze nach Deutschland gebracht.

Die anderen Migranten wurden schließlich einzeln, in kleineren oder größeren Gruppen aufgegriffen.

Eine dieser größeren Gruppen, die zunächst gegen 03.45 Uhr in Deschka (Gemeinde Neißeaue) in Gewahrsam genommen wurde, bestand z. Bsp. aus 15 Männern.

In der Ortslage Gebelzig (Gemeinde Hohendubrau), Ecke Oberer Siedlungsweg/Am Wacheberg, wurde dann gegen 12.20 Uhr eine Gruppe ergriffen, zu der 28 Syrer, eine syrische Frau und ein syrisches Kind gehörten.

Landkreis Görlitz - An diesem Mittwoch, 02. August 2023, befinden sich derzeit (13.30 Uhr) 52 Migranten in den Diensträumen der Ludwigsdorfer Grenzinspektion oder in benachbarten Bundespolizei-Dienststellen.

Die erste Gruppe (fünf) wurde dabei gegen 03.40 Uhr auf der B6 bei Görlitz, die zweite Gruppe (13) gegen 05.45 Uhr in Mühlrose (Gemeinde Trebendorf), die dritte Gruppe (12) gegen 06.00 Uhr in Mücka, die vierte Gruppe (neun) gegen 06.30 Uhr auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße (Nord), die fünfte Gruppe (sechs) gegen 07.30 Uhr an der Görlitzer Altstadtbrücke und die sechste Gruppe (vier) abermals auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße (Nord) festgestellt und mitgenommen.

Im Zusammenhang mit den in Mühlrose und in Mücka festgestellten Gruppen gingen den Fahndern bzw. Streifen des Polizeireviers Görlitz zwei polnische Männer (28, 44) ins Netz. Beide scheinen maßgeblich am Absetzen der Gruppen, möglicherweise unabhängig voneinander, beteiligt gewesen zu sein.

Die gestern und heute aufgegriffenen Personen sind im Übrigen Staatsangehörige aus Syrien, aus Somalia, aus dem Sudan, dem Iran, dem Jemen, dem Iran oder aus Mali.

