Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vermisster wohlbehalten angetroffen!

Bad Hersfeld (ots)

Aufatmen im Vermisstenfall aus Bad Hersfeld: Wie die Polizei am späten Freitagnachmittag berichtet, konnte der vermisste Herr G. gegen 16.15 Uhr in einem Naherholungsgebiet in der Nähe seiner Wohnanschrift wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen Bürgern für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise.

Gefertigt: Rehm, PHK. Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell