HZA-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und des Hauptzollamts Hannover - "Schnee" im Sommer auf der Autobahn 2

Hannover (ots)

Rund 2,3 Kilogramm Kokain im Kofferraum zweier Reisender - das ist die Kurzzusammenfassung einer Kontrolle der Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Hannover in der vergangenen Woche.

Für zwei Reisende auf der Autobahn 2 endete die Fahrt in der vergangenen Woche am Mittwoch, dem 16. August 2023, mit der Einleitung eines Strafverfahrens. Bei einer Kontrolle der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Hannover fanden Zöllnerinnen und Zöllner insgesamt fast 2,3 Kilogramm Kokain im Kofferraum eines Autos.

Die Frage nach verbotenen Gegenständen im Auto verneinte der Fahrzeugführer. Die beiden Beschuldigten gaben lediglich an, sich im Rahmen einer touristischen Reise auf dem Weg nach Polen zu befinden.

Bereits kurze Zeit später dann der Fund - im Kofferraum des Fahrzeugs fanden die Beamten zwei in Folie gewickelte Blöcke in einem Jute-Beutel. "Für meine erfahrenen Kolleginnen und Kollegen war klar, dass die Substanz allein auf Grund der Aufmachung Kokain sein könnte. Dies bestätigte dann auch der durchgeführte Feststofftest", so Joline Kassner, Pressesprecherin des Hauptzollamts Hannover.

Die Drogen wurden umgehend als Beweismittel sichergestellt und die Beschuldigten über die Einleitung des Strafverfahrens informiert. Bei dem Aufgriff handelt es sich um den bislang größten Fund an Kokain der Kontrolleinheit Verkehrswege in Hannover im Jahr 2023.

Die weiteren Ermittlungen führt nun das Zollfahndungsamt Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hannover.

