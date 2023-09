Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen der Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall mit Pedelec

Künzell. Eine 24-jährige Pedelec-Fahrerin aus Künzell erlitt bei einem Unfall am Donnerstag (21.09.) leichte Verletzungen. Sie befuhr gegen kurz vor 7 Uhr den Hahlweg aus Richtung Im Hahlfeld kommend in Fahrtrichtung Georg-Stieler-Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es dann aus noch unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einer 21-jährigen VW-Fahrerin, welche die Friedrich-Fröbel-Straße aus Richtung Georg-Stieler-Straße kommend befuhr und nach aktuellem Kenntnisstand über die Kreuzung in Richtung Friedrich-Fröbel-Straße weiterfahren wollte. Die VW-Fahrerin kollidierte dabei mit der linken Fahrzeugfront mit dem linken, hinteren Rad des Pedelecs. Hierdurch kam die Pedelec-Fahrerin zu Fall. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

Unfall mit sechs Fahrzeugen

Hünfeld. Am Freitag (22.09.), gegen 5:50 Uhr, befuhr 63-jähriger Fahrer mit einem polnischen Sattelzug die A 7 in Richtung Würzburg. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er dabei, vermutlich in der Folge eines technischen Defektes, in Höhe des Parkplatzes Günterswald ein komplettes Rad. Zwei nachfolgenden Sattelzügen aus dem Landkreis Schweinfurt beziehungsweise Brückenau war es nicht mehr rechtzeitig möglich dem Rad auszuweichen. Die Fahrzeuge kollidierten mit dem Rad und wurden leicht beschädigt. Alle drei Lkw-Fahrer konnten ihre Fahrzeuge anschließend im Bereich des Standstreifens anhalten. Das Rad wurde hierdurch jedoch erneut auf die Fahrbahn geschleudert. Dadurch kam es auf der Fahrbahn zu weiteren Kollisionen mit einem dort fahrenden grauen Nissan X-Trail aus Münster, einem weißen VW Tiguan einer 22-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis Göppingen und einem Audi A7 eines 21-jährigen Fahrers aus Fulda. Die Fahrerin des VW Tiguan und der Fahrer des A7 wurden zur weiteren medizinischen Abklärung vorsorglich in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Zur Absicherung des circa vier Kilometer langen Rückstaus wurde auch die Autobahnmeisterei Fulda hinzugezogen. Zur Unfallaufnahme war die Polizeiautobahnstation Peterberg mit mehreren Streifen vor Ort.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von rund 75.000 Euro.

Insgesamt musste die Fahrbahn für etwa zwei Stunden vollgesperrt werden, ehe der morgendliche Berufsverkehr wieder fließen konnte.

Polizeiautobahnstation Petersberg

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Donnerstag (21.09.), in der Zeit von 15.55 bis 16.40 Uhr, parkte ein Rotenburger seinen schwarzen Ford-Focus in der Straße "Obertor" ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in dieser Zeit vermutlich beim Ein-oder Ausparken den geparkten Pkw im Bereich des Heckstoßfängers. Es entstand Schaden von circa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (20.09.), in der Zeit von 5:55 Uhr bis 14 Uhr, parkte eine 25-jährige Fahrerin eines Audi A4 Avant aus Hohenroda auf einem Parkplatz an der Straße "Peterstor", unterhalb der Brücke der B 324. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit ihrem Fahrzeug und entfernte sich dann. Der Sachschaden beträgt circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Radfahrer - Pkw-Fahrer ermittelt

Ludwigsau. Am Mittwoch (20.09.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Citroen Jumper aus Ludwigsau die Hersfelder Straße aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Ludwigsau. Ein 50-jähriger Radfahrer aus Bebra befuhr zeitgleich den parallel dazu verlaufenden Radweg, welcher sich linksseitig der Hersfelder Straße befindet, in gleicher Richtung. Der Pkw-Fahrer wollte dort nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Straße "Am Giegenberg" abbiegen und kollidierte dann aus noch unklarer Ursache mit dem Radfahrer. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er konnte ermittelt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (21.09.), in der Zeit von 12:50 Uhr bis 13:20 Uhr, parkte eine 57-jährige Fahrerin eines Opel aus Philippsthal auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Friedloser Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte in dieser Zeit ihren Pkw und entfernte sich dann unerlaubt. Es entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

