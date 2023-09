POL-OH: UPDATE zu Kellerbrand

Fulda (ots) - Fulda. Am Donnerstagnachmittag (21.09.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor versucht hatten, in ein Bekleidungsgeschäft in der Kanalstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten, hinterließen aber Sachschaden in noch unbekannter Höhe an mehreren Zugangstüren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die ...

