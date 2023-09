Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht auf dem Mitarbeiterparkplatz der Mediana Seniorenresidenz in Hünfeld Am Donnerstag, den 21. September um 04:50 Uhr parkte der Geschädigte seinen weißen Skoda Rapid vorwärts auf dem Mitarbeiterparkplatz der Mediana Seniorenresidenz am Niedertor in Hünfeld ab. Bei der Rückkehr am Fahrzeug gegen 13:40 Uhr, stellte er fest, dass sein Skoda im Bereich der linken hinteren Tür durch ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden war. Der Verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Unfallpflichten nachzukommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652 / 96580 oder per E-Mail pst-huenfeld.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hilders / Henkel, S., POK

