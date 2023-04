POL-HRO: Fahrzeugführer nach Kollision mit Baum schwerverletzt

Gallentin (ots) - Im Laufe dieser Woche erlangte die Polizei Kenntnisse darüber, dass am 29.04.2023 ein Rechtsrock-Konzert im Raum Bad Kleinen stattfinden soll. Als mögliche Örtlichkeit kam dafür das LPG-Gelände in Gallentin in Frage, welches schon des Öfteren für die Nutzung derartiger Veranstaltungen im Fokus stand. In den Abendstunden des 29.04.2023 stellten die eingesetzten Polizeibeamten dann in diesem Bereich ...

mehr