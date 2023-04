Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei verhindert Rechtsrock-Konzert in Gallentin

Gallentin (ots)

Im Laufe dieser Woche erlangte die Polizei Kenntnisse darüber, dass am 29.04.2023 ein Rechtsrock-Konzert im Raum Bad Kleinen stattfinden soll. Als mögliche Örtlichkeit kam dafür das LPG-Gelände in Gallentin in Frage, welches schon des Öfteren für die Nutzung derartiger Veranstaltungen im Fokus stand. In den Abendstunden des 29.04.2023 stellten die eingesetzten Polizeibeamten dann in diesem Bereich erhöhte Anreisebewegungen, auch von Fahrzeugen aus anderen Bundesländern (S-H und R-P), fest. In zwei Kontrollstellen wurden daraufhin 12 PKW und 39 Personen kontrolliert. Unter den Anreisenden befanden sich drei Mitglieder der Gruppierung "Brigade 12 Pommern". Teile dieser Gruppierung organisierten am 04.03.2023 in Neumünster (S-H) ein Rechtsrock-Konzert mit etwa 400 Teilnehmern. Als die Veranstaltung von der Polizei aufgelöst wurde, kam es zu einem schweren Landfriedensbruch und Widerstandshandlungen. In Gallentin wurden insgesamt 39 Platzverweise für das Gelände der LPG bis zum heutigen Morgen ausgesprochen. Diesen kamen die Personen nach. Der Einsatz der Polizei endete um 21:35 Uhr. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle Straße der Demokratie 1 18196 Waldeck

