POL-NE: Polizist bei Verkehrskontrolle verletzt

Jüchen (ots) - Das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich hat nach sechs Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. In der Zeit von Dienstag (31.10.), 23:30 Uhr, bis Mittwoch (01.11.), 12:00 Uhr, haben Unbekannte nach ersten Erkenntnissen an den Straßen "Am Engelrath", Schulstraße, Bedburdycker Straße und Pestalozzistraße in Jüchen sechs Fahrzeuge beschädigt. ...

