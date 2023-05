POL-S: Geparkte Autos beschädigt - Zeugen und mögliche weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Ost/-Degerloch (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstag (18.05.2023) und Samstag (20.05.2023) in Wohnungen am Hofrat-Mayer-Weg, an der Raitelsbergstraße und dem Eschenweg eingebrochen. Am Hofrat-Mayer-Weg hebelten die Täter zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr und Freitag, 14.30 Uhr die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Ob sie etwas ...

