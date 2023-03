Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressemitteilung der PI Eichsfeld vom 26.03.2023

Nordhausen (ots)

Verkehrsgeschehen:

Am 24.03.2023 / 14:30 Uhr befuhr der 37jährige Fahrer eines Pkw BMW 118i die B 247 aus Teistungen kommend in Richtung Duderstadt. In einer 70er-Zone fuhr er auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw BMW X1 auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den davor stehenden Pkw BMW 535d geschoben. Durch den Unfall wurde der im mittleren BMW sitzende 34jährige Fahrer leicht verletzt, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschden von ca. 16.000,-EUR.

Am 26.03.2023/ 03:55 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Büttstedt / Hauptstraße den 20jährigen Fahrer eines VW Golf. Ein Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell