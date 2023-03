Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Plüscheisbär vermisst immer noch seinen Besitzer

Sondershausen (ots)

"Nun habe ich schon eine Woche lang die Polizei im Kyffhäuserkreis, die mich herzlich am 19. März auf der B4 bei Oberspier aufgenommen und Asyl gegeben hat, bei der Arbeit begleitet, unterstützt und viel erlebt. Ich merkte, was in einer Einsatzzentrale alles los ist, lauschte Besprechungen, funkte mit den "Kollegen", telefonierte, half bei der Vorgangskontrolle, wurde ordentlich verpflegt, koordinierte Streifenwagen, hatte Zeit mich zu beschäftigen und lernte richtig etwas dazu. Es ist spannend, was alles zu den Aufgaben der Polizisten gehört und welche Einsätze sie zu bewältigen haben. Doch auch, wenn ich mich hier wirklich wohl fühle, so vermisse ich so sehr meine Familie und vor allem DICH! Wo bist du? Vermisst du mich nicht auch? Ich möchte wieder mit dir spielen, die Welt erkunden und für dich da sein."

Diesen Hilferuf möchten wir unterstützen. Wer Hinweise zum Besitzer geben kann oder wer selbst seinen kleinen Freund vermisst, soll sich bitte bei der Polizeidienststelle in Sondershausen melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell