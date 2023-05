Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater mutmaßlicher Ladendieb in Haft - Komplizin flüchtig - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann und seine bislang unbekannte Komplizin stehen im Verdacht, am Mittwochabend (17.05.2023) mehrere Kleidungsstücke und Sonnenbrillen aus einem Bekleidungsgeschäft am Mailänder Platz gestohlen zu haben. Das Pärchen betrat gegen 19.00 Uhr das Geschäft und nahm Waren im Wert von mindestens 150 Euro mit in eine Umkleidekabine, wo sie offenbar die Sicherungsetiketten abrissen und ohne zu bezahlen das Geschäft verließen. Nachdem der 53 Jahre alte Ladendetektiv die beiden ansprach und in sein Büro bat, stieß der 21-Jährige den Detektiv zu Boden. Das Duo flüchtete bis vor ein Restaurant am Mailänder Platz, wo der Detektiv und ein Zeuge den 21-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festhielten. Seine Komplizin rannte in Richtung Hauptbahnhof davon. Sie war zwischen 16 und 20 Jahre alt, schlank, hatte lange braune Haare und trug eine dunkelblaue Trainingshose sowie eine gleichfarbige Trainingsjacke mit einem weißen Streifen im Schulterbereich. Bei ihrer Flucht hatte sie zwei Einkaufstüten dabei. Der 21 Jahre alte polizeibekannte georgische Staatsangehörige wurde am Donnerstag (18.05.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer+4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell