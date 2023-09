POL-NE: Verletzter Mann aufgefunden - Wer hat was gesehen?

Neuss (ots) - Am Freitag (15.09.), gegen 08 Uhr, wurde die Polizei zum Berghäuschensweg / Meertal gerufen. Dort randalierte ein 46- jähriger Neusser, indem er über die Fahrbahn lief und bei mehreren Fahrzeugen, die an einer rotlichtzeigenden Ampel warteten, die Fahrertür öffnete. Anschließend schrie er die Insassen an und mit beiden Fäusten schlug er auf die Windschutzscheibe eines Autos ein, sodass diese zu Bruch ...

