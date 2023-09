POL-NE: Pkw flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Neuss (ots) - Eine zur Zeit unbekannte männliche Person, bekleidet mit einer hellen Jacke, einer untersetzten Statur und einer Größe von zirka 170 bis 180 Zentimeter, versuchte am Freitag (15.09.) gegen 06:15 Uhr einer 60-jährigen Neusserin die Handtasche zu entwenden. Die Neusserin hatte ihre Handtasche über die Schulter und am Arm getragen und einen Parkplatz an ...

mehr