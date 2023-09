Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher-Duo nach Einbruch in Lager festgenommen

Neuss (ots)

In der Nacht zu Samstag (16.09.2023) wurde der Polizei Neuss durch ein Sicherheitsunternehmen ein Einbruchalarm an einem Gewerbeobjekt in Neuss-Grimlinghausen gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzungen flüchtete ein mit zwei Personen besetzter Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit vom Tatort. Hierbei kam es zu einer Kollision mit Gebäudeteilen, sowie einem Streifenwagen. Als der flüchtende Pkw kurz danach angehalten wurde, konnte ein 31-jähriger Deutscher noch im Fahrzeug sitzend festgenommen werden. Der 36-jährige deutsche Fahrzeugführer, gegen den auch ein Haftbefehl bestand, flüchtet zunächst fußläufig in einen nahe gelegenen See. Dort konnte er unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers ebenfalls festgenommen werden. An den Fahrzeugen und dem Gebäude entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Das Kriminalkommissariat 22 führt die Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell