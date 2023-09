Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bargeld, Schmuck, Taschen und Schuhe bei Einbrüchen geklaut

Bild-Infos

Download

Neuss / Meerbusch (ots)

Ein Einfamilienhaus am Derikumer Weg in Neuss wurde am Donnerstag (14.09.) zwischen 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr Tatort eines Einbruchs. Unbekannte hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Terrassentür auf, gelangten so in das Haus und durchwühlten Räume und Schränke. Hier fanden sie Schmuck und Bargeld und entfernten sich unerkannt. Das ermittelnden Kriminalkommissariat 14 sucht nun Zeugen die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten sich unter der 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das gleiche Schicksal ereignete die Bewohner eines Hauses in der Straße Am Feldbrand in Meerbusch. Hier gelangten Täter am Donnerstag (12.09.) zwischen 12:00 Uhr und 17:10 Uhr durch ein Fenster in das Innere eines Hauses. Nachdem sie offenbar die Räume durchsucht und durchwühlt hatten entfernten sie sich mit Schuhen du Taschen als Diebesgut. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden ist Gegenstand der Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 14. Auch hier werden Zeugen, die Hinweise geben können, gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie nicht nur Ihre Fenster vom Keller bis zum Erdgeschoss, sondern auch alle anderen Fenster, die über Anbauten und Balkone erreichbar sind. Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell