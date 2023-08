Polizei Bielefeld

POL-BI: Bezahlung mit Drogen missglückt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Bielefelder scheiterte am Donnerstag, 17.08.2023, bei dem Versuch eine Taxifahrt anstatt mit Geld mit Drogen zu bezahlen.

Ein Taxifahrer betrat gegen 04:30 Uhr die Polizeiwache am Kesselbrink und bat die Polizisten um Unterstützung. In der Turnerstraße war ein angetrunkener Mann in sein Taxi gestiegen und hatte die August-Bebel-Straße als Fahrtziel angegeben. Während der Fahrt bot der Fahrgast dem Fahrer aus einem Behälter mit kleinen Kristallsteinen diese als Bezahlung an. Der Bielefelder vermutete in den Kristallsteinen Drogen, lehnte diese entschieden ab und fuhr direkt zur Polizeiwache an den Kesselbrink.

Als die Polizisten zu dem vor der Wache stehenden Taxi gingen, sahen sie den Fahrgast zu Fuß in die Straße Am Hallenbad flüchtete. Nach kurzer Verfolgung stoppten die Beamten den Flüchtenden und geleiteten ihn zurück zur Polizeiwache.

Bei der Durchsuchung des polizeibekannten angetrunkenen 27-jährigen Bielefelders fanden die Polizisten Geld und verschiedene Drogen.

