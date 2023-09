Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen in Neuss, Kaarst und Korschenbroich

Neuss - Kaarst - Korschenbroich (ots)

In den vergangenen beiden Tagen kam es in Neuss, Kaarst und Korschenbroich zu mehreren Vorfällen, bei denen Unbekannte Autoscheiben einschlugen und die Fahrzeuge anschließend nach Wertgegenständen durchwühlten. In drei Fällen entwendeten sie unter anderem das Armaturenbrett und Navigationssystem. Bei allen drei Fahrzeugen handelte es sich um Fahrzeuge der Marke BMW.

Eines der drei Fahrzeuge stand in Neuss auf der Römerstraße, wo Diebe gleich zweimal zuschlugen. In der Nacht von Mittwoch (13.09.), 18:00 Uhr, auf Donnerstag (14.09.), 06:45 Uhr, machten sie sich zunächst an dem BMW zu schaffen, ehe sie am Donnerstag, zwischen 11:50 und 11:55 Uhr, Wertgegenstände aus einem Lkw entwendeten. Ein 49- jähriger Wuppertaler hatte das unverschlossene Führerhaus einen Moment unbeaufsichtigt gelassen.

Auf der Virchowstraße wurde in selbiger Nacht, zwischen 17:00 (13.09.) und 07:30 Uhr (14.09.), eine Tasche aus einem Pkw gestohlen und auf der Kaiser-Friedrich-Straße, zwischen 21:00 und 08:00 Uhr, elektronische Geräte und Kleidung.

Am Donnerstag, zwischen 16:00 und 16:30 Uhr, erbeuteten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Pkw auf der Hürtgener Straße ein Mobiltelefon und Münzgeld.

In der Nacht von Mittwoch, 21 Uhr, auf Donnerstag, 06 Uhr, schlugen Einbrecher in Kaarst auf der Straße "Lange Hecke" und zwischen 16:00 und 07:30 Uhr, auf der Straße "Kampwebersheide" zu. Es handelte sich um die beiden weiteren Fahrzeuge der Marke BMW.

In Korschenbroich flüchteten Unbekannte am Donnerstag, zwischen 10 und 13 Uhr, mit einem Rucksack und Handy, nachdem sie die Scheibe eines im Bereich Rochusstraße / Heinrich-Lersch-Straße geparkten Pkw eingeschlagen hatten.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen und keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen.

