POL-NE: Verkehrsunfälle mit Fahrrad und Pedelec

Grevenbroich / Dormagen / Kaarst (ots)

Im Jahr 2022 ereigneten sich im Rhein-Kreis Neuss laut Verkehrsunfallstatistik 507 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrenden.

Die Zahl dieser Unfälle ist im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig.

Um diesen Abwärtstrend weiter fortzusetzen, legt die Polizei auch ein Hauptaugenmerk auf die Verhinderung dieser Unfälle. Durch gezielte Überwachungen des Straßenverkehrs und präventive Maßnahmen, wie das Fahrradtraining an den Grundschulen, werden die Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren im Zusammenhang mit dem Fortbewegungsmittel Zweirad hingewiesen.

Dennoch kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen mit Fahrrad- oder Pedelecbeteiligung, so auch am Mittwoch (13.09.) in Grevenbroich, Dormagen und Kaarst.

Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Köln befuhr einen Kreisverkehr der K18 in Dormagen und übersah nach ersten Erkenntnissen einen 40-jährigen Fahrradfahrer aus Dormagen, welcher auf dem Fahrradweg des Kreisverkehrs fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Dormagener schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Auf der Kaplan-Hahn-Straße in Grevenbroich stieß am Mittwoch (13.09.), gegen 11:45 Uhr, ein 61-jähriger Pkw-Fahrer mit einem kreuzenden 55-jährigen Fahrradfahrer aus Grevenbroich zusammen. Auch hier hatte der Pkw-Fahrer den leicht verletzten Radfahrer offenbar nicht bemerkt.

Ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer aus Kaarst verletzte sich am Mittwoch (13.09.), gegen 17:00 Uhr, bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw eines 18-jährigen Meerbuschers im Bereich der Einmündung Büdericher Straße / Osterather Straße leicht. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen beim Verkehrskommissariat 1.

Trotz aller eigenen Vorsicht und Beachtung aller Regeln kann man als Radfahrer in gefährliche Situationen geraten oder in einen Unfall verwickelt werden. Manchmal kann bereits ein einfaches Sturzgeschehen zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Umso wichtiger ist das Tragen eines geeigneten Schutzhelms. Der Polizei ist bewusst, dass der Helm nicht vor einem Unfall schützt - er kann aber die Folgen minimieren, insbesondere bei Kopfverletzungen. Zudem bietet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss regelmäßig mit ihren Kooperationspartnern Trainings zum Umgang mit Fahrrädern und Pedelecs an. Informationen hierzu und auch zu Terminen zur Fahrradcodierung erhalten Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/auf-dem-fahrrad-unterwegs

