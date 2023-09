Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Dealer vorläufig festgenommen

Grevenbroich (ots)

Polizeibeamte bestreiften am Dienstag (12.09.) gegen 15:45 Uhr den Stadtpark in Grevenbroich, als ihnen eine Personengruppe auffiel, die gegebenenfalls für Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Frage kommen. Als die Beamten sich für eine Personenkontrolle entschieden, warf einer der dort Anwesenden, ein 29-Jähriger Mann, offensichtlich zwei Kunststoffdosen in den dortigen Teich. Da er diese Tat zunächst bestritt, wurde er gründlich kontrolliert und die Beamten fanden bei dem Mann abgepackte Konsumeinheiten an Drogen (vermutlich Ecstasy, Amphetamin und Cannabis). Ebenso konnte eine für ihn untypische Summe an Bargeld, mehrere Bankkarten und Telefone aufgefunden werden.

Ob diese Gegenstände aus Straftaten stammen oder zur Begehung von Straftaten genutzt werden ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnten die Kunststoffdosen aus dem Teich geborgen werden und die Vermutung bestätigte sich. Da sich in diesen Dosen weitere Konsumeinheiten an Drogen befanden, bestand der Verdacht, dass der Angetroffene diese vor der Polizei entsorgen wollte und Handel mit eben diesen betreibt.

Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht.

Das Kriminalkommissariat 12 übernahm die weiteren Ermittlungen und führte weitere polizeiliche Maßnahmen durch. Der mutmaßliche Dealer wurde nach der Prüfung von Haftgründen wieder entlassen.

Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell