POL-NE: Unfallflucht - Dunkler Kastenwagen touchiert Außenspiegel

Dormagen (ots) - Am Dienstag (12.09.) gegen 00:20 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Heuballenbrand auf einem Feld an der Feldstraße / In der Kuhtrift in Stürzelberg aus. Bei Eintreffen mussten die Beamten einen brennenden Heuballenhaufen feststellen. Die Feuerwehr führte bereits Löscharbeiten durch, um eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Bereits am Montagmorgen, gegen 06:00 Uhr, war es auf selbigem ...

