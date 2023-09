Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erneut mehrere Autoaufbrüche in Neuss - Kripobeamte nehmen einen Tatverdächtigen fest

Neuss (ots)

Fall 1

Am Montag (11.09.), gegen kurz nach 07:00 Uhr, wurden Polizeibeamte zur Augustinusstraße gerufen. Diebe hatten an einem Citroën Berlingo eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Wagen zwei E-Scooter der Marke Xiaomi gestohlen.

Fall 2

An der Fontanestraße und dann gleich um die Ecke an der Arndtstraße hatten Unbekannte am Montag (11.09.), nach ersten Erkenntnissen gegen 05:00 Uhr morgens, aus zwei Transportern Werkzeuge und andere Gegenstände gestohlen.

Kripobeamte konnten keine 24 Stunden später, in der Nacht von Montag auf Dienstag (12.09.), kurz nach Mitternacht, an der Nordkanalallee einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen. Bei ihm waren Gegenstände aus einem der Fahrzeuge und anderes mutmaßliches Diebesgut (siehe Bilder) aufgefunden worden.

Ein Richter beim Amtsgericht Neuss wird im Rahmen einer von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angeregten Vorführung noch im Laufe des Tages darüber entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft muss oder wieder auf freien Fuß gesetzt wird.

Fall 3

Die Seitenscheibe eines Mercedes-Kombi haben Unbekannte in der Zeit von Sonntagabend (10.09.), 21:00 Uhr, bis Montagnachmittag (11.09.), 15:15 Uhr, an der Kolpingstraße eingeschlagen. Aus dem Auto wurde nichts entwendet.

Fall 4

Zwei Packungen Zigaretten und ein wenig Münzgeld erbeutete ein Täter am Dienstag (12.09.), gegen 03:20 Uhr, an der Oberstraße. Der Dieb hatte zuvor die Seitenscheibe eines französischen DS 4 eingeschlagen. Nach der Tat ging der Mann laut Zeugen in Richtung Platz der deutschen Einheit davon.

Beschreibung:

circa 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, dunkle schwarze Haare, südländisches Erscheinungsbild weißes T-Shirt mit schwarzem und rotem Aufdruck, blaue Jeanshose, schwarze Schuhe, schwarzer Rucksack mit beigen/grünen Anhaftungen, Umhängetasche

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 in Neuss zu melden. Weiterhin suchen die Ermittler die Eigentümer der abgebildeten Gegenstände.

Ein Auto ist kein Safe. Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

