Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Unfallbeteiligten aus Büderich - Radfahrer schwer verletzt

Meerbusch (ots)

Am Montag (11.09.), gegen 20:00 Uhr, meldete sich die Mutter eines 17-jährigen Meerbuschers bei der Polizei, um einen Verkehrsunfall zu melden. Nach Angaben ihres Sohnes befand sich dieser am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, mit seinem Fahrrad und in Begleitung zweier Freunde auf dem Schulheimweg. Die drei Jugendlichen befuhren dazu die Lötterfelder Straße in Richtung Niederdonker Straße. Der Fahrzeugführer eines silbernen VW Golf Plus befand sich hinter den Schülern, als er mehrmals die Hupe betätigte. Kurz darauf überholte er die drei Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit und auf enger Fahrbahn, woraufhin der Sohn der Meerbuscherin und einer seiner beiden Freunde mit ihren Rädern stürzten. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte währenddessen seine Fahrt fort. Nachdem man eigenständig ein umliegendes Krankenhaus aufgesucht hatte, wurde ihr Sohn dort stationär aufgenommen. Der 17- Jährige war durch den Sturz schwer verletzt worden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Fahrzeugführers oder den silbernen Golf Plus geben können oder den Unfall selber wahrnahmen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Tipp der Polizei: Verlassen Sie den Unfallort nicht, ohne vorher die Polizei telefonisch informiert zu haben. Die Beamten werden mit Ihnen das weitere Vorgehen absprechen und Sie sind so auf der sicheren Seite.

