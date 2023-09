Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoknacker treiben im Kreisgebiet ihr Unwesen

Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest

Neuss - Dormagen - Korschenbroich - Meerbusch (ots)

Im Rhein-Kreis Neuss kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Vorfällen, bei denen Unbekannte geparkte Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchwühlten. In einem Fall konnte die Polizei einen Täter ergreifen.

Unter anderem entwendeten Diebe in Neuss am Donnerstag (06.09.), zwischen 17 und 23 Uhr, aus einem am Münsterplatz abgestellten Pkw ein Mobiltelefon. Die Fensterscheibe auf der Fahrerseite war durch den Nutzer bei Verlassen des Autos nicht vollständig geschlossen worden.

An der Obererft entwendeten Diebe in der Nacht von Donnerstag (07.09.), 19:30 Uhr, auf Freitag (08.09.), 10:15 Uhr, Kleidung aus einem Kofferraum.

An beiden Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Am Samstag (09.09.), gegen 05:50 Uhr, beobachtete eine 67-Jährige auf dem Rotdornweg, wie zwei circa 20 bis Jahre alte Männer ihr Fahrzeug durchwühlten. Als sie die beiden Personen ansprach, ergriffen diese, nach ersten Erkenntnissen ohne Beute, die Flucht. Beide waren etwa 1,75 m groß, schlanker Statur und trugen dunkles Haar sowie dunkle Kleidung. Einer der Tatverdächtigen führte einen Werkzeugkoffer mit sich. Beschädigungen konnten auch an ihrem Pkw nicht festgestellt werden.

In der Nacht von Samstag (09.09.) auf Sonntag (10.09.) schlugen Einbrecher auf der Hochstraße die Seitenscheibe eines Pkw ein und stahlen eine Tasche. Am Sonntag, zwischen 02:00 und 06:55 Uhr, gingen sie mit demselben Modus Operandi auf der Further Straße vor. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort keine Tatbeute erzielt.

In Dormagen entwendeten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Münzgeld sowie Bekleidung aus einem Pkw. Dieser war auf der Henri-Dunant-Straße abgestellt und wies keinerlei Aufbruchspuren auf. Bereits am Donnerstag, gegen 03:30 Uhr, war ein auf der Gabrielstraße geparkter Pkw nach Wertgegenständen abgesucht worden. Ein circa 1,70 m großer und schlanker Mann mit Kopfbedeckung konnte durch die Eigentümer dabei beobachtet werden, wie er sich von ihrem Fahrzeug entfernte. Beschädigungen wies ihr Auto nicht auf, jedoch fehlte nach der Tat ein Schlüssel.

In Korschenbroich auf der Glehner Straße entwendete ein Dieb am Freitag, gegen 04:15 Uhr, zwei Geldbörsen aus einem Pkw und versuchte anschließend, über die Terrassentür auch in das Einfamilienhaus der Halterin einzudringen. Dabei wurde er jedoch beobachtet, sodass er die Flucht ergriff. Der circa 1,75 m große Mann, mit schwarzem Haar, war mit einem schwarzen Schal, einem weißen Trainingsanzug und einer schwarzen Weste bekleidet.

Auf einem Parkplatz an der Gottlieb-Daimler-Straße in Meerbusch entwendete am Freitag, gegen 12:10 Uhr, ein 42- jähriger Mann zunächst die Handtasche einer 54- jährigen Meerbuscherin aus deren Pkw, als diese ihre Einkäufe einräumte. Der Tatverdächtige, ohne festen Wohnsitz, hob im Anschluss mit einer entwendeten EC-Karte Bargeld ab. Er konnte im weiteren Verlauf durch die Polizei festgenommen werden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie zudem darauf, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell