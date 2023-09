Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher dringen in Grundschule ein

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10.09.) kam es zwischen 00:30 und 00:45 Uhr zu einem Einbruch in die Grundschule an der Stephanusstraße in Hoeningen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatten die Täter ein Fenster aufgebrochen und waren so in einen Flur gelangt. Hier hebelten sie die Türen zweier Klassenräume auf und durchsuchten diese nach Wertsachen.

Ob die Unbekannten etwas erbeutet haben, war zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch den Kriminaldauerdienst noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell