POL-NE: Zeugenaufruf - Wer kann Hinweise zu diesem Fahrzeug geben?

Neuss - Grevenbroich - Korschenbroich - Kaarst (ots) - In Neuss, Grevenbroich, Korschenbroich und Kaarst kam es am Mittwoch (06.09.) und Donnerstag (07.09.) zu mehreren Pkw - Aufbrüchen. In Neuss entwendeten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch, 18 Uhr, auf Donnerstag, 07 Uhr, Kleidung aus einem Fahrzeug, das auf einem Parkplatz nahe des Kreuzungsbereichs " Hammer Landstraße / Hessentordamm" geparkt stand. Zuvor hatten ...

