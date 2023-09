POL-NE: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall auf L381

Neuss (ots) - Am Mittwoch (06.09.), gegen 23 Uhr, beobachtete ein Anwohner auf der Weidenstraße, wie eine männliche Person die Fahrertür eines geparkten Autos öffnete und sich dann auf den Fahrersitz setzte. Nachdem der Unbekannte den gesamten Pkw durchwühlt hatte, ergriff er abrupt fußläufig die Flucht in Richtung Steinhausstraße. An dem Fahrzeug konnten zwar keine Aufbruchspuren festgestellt werden, allerdings ...

mehr