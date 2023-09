Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw nach Wertgegenständen durchwühlt

Neuss (ots)

Am Mittwoch (06.09.), gegen 23 Uhr, beobachtete ein Anwohner auf der Weidenstraße, wie eine männliche Person die Fahrertür eines geparkten Autos öffnete und sich dann auf den Fahrersitz setzte. Nachdem der Unbekannte den gesamten Pkw durchwühlt hatte, ergriff er abrupt fußläufig die Flucht in Richtung Steinhausstraße.

An dem Fahrzeug konnten zwar keine Aufbruchspuren festgestellt werden, allerdings konnten Beamte im Rahmen einer Fahndung auf der Steinhausstraße eine männliche Person antreffen. Diese hatte mit ihrem Pkw kurz zuvor einen an der Steinhausstraße gelegenen Parkplatz verlassen. Der 45- jährige Neusser, auf den die Personenbeschreibung des Anwohners zutraf, wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen einer Polizeiwache zugeführt. Da weder bei ihm noch in seinem Fahrzeug Diebesgut oder Tatwerkzeug aufgefunden werden konnte, verließ der Mann die Polizeiwache im Anschluss wieder.

Ob er im Zusammenhang mit der Tat steht, ist ebenso Bestandteil der Ermittlungen, wie, ob aus dem angegangenen Fahrzeug etwas entwendet wurde.

Die weiteren Ermittlungen hierzu hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen. Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell