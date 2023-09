Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter entwendet Damenrad - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Ein rosa Damenrad vom Typ Zündapp Den Haag hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05./06.09.), gegen Mitternacht, an der Gohrer Straße gestohlen. Der Täter entfernte sich mit dem Rad anschließend in Richtung Reuschenberg.

Beschreibung:

männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, hagere Statur, eingefallene Wangen, wenig Kopfbehaarung, ungepflegte Erscheinung, bekleidet mit einem T-Shirt und einer dunklen Jogginghose

Hinweise auf den Tatverdächtigen und Angaben zum Verbleib des Fahrrades nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Nach Angaben der Besitzerin wurde der Unbekannte auf dem Rad von mehreren Personen gesehen. Diese namentlich bislang unbekannten Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich bei der Kripo zu melden.

Die Polizei kann gestohlene Gegenstände nur als solche erkennen, wenn der rechtmäßige Eigentümer den Diebstahl anzeigt und das Diebesgut zur Fahndung ausgeschrieben wird. Hierzu eignen sich Individualkennzeichnungen, zum Beispiel Fahrradrahmennummern. Wer sichergehen möchte, dass sein Fahrrad eindeutig zugeordnet werden kann, lässt es codieren. Die Codierung, in Form eines individuellen Aufklebers am Rad, kann von Polizisten vor Ort überprüft und der Eigentümer so ermittelt werden. Zudem schreckt eine Codierung Gelegenheitstäter ab, denn die Wahrscheinlichkeit, anhand eines codierten Fahrrades überführt zu werden, ist hoch. Wer sein Fahrrad kennzeichnen lassen möchte, bekommt alle wichtigen Informationen hierzu auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss

