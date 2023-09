POL-NE: Versammlung und Aufzug in Neuss

Neuss (ots) - Einen schwarzen Peugeot 207 haben Diebe am Mittwochvormittag (06.09.), in der Zeit von 07:30 bis 12:00 Uhr, an der Further Straße gestohlen. Der Kleinwagen hatte zur Tatzeit das Kennzeichen GV-FS 74. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. Für ...

